Elodie e Iannone tornano alla quotidianità. La cantante gli scrive una dedica su Instagram per San Valentino.

La storia d’amore tra Elodie e Iannone va avanti dall’estate 2022.

Lei cantante, lui motociclista, solo un anno di differenza ma tanta passione. La coppia, dopo aver reso ufficiale la loro relazione, si mostra sempre più spesso sui Social.

Elodie e Iannone sempre più innamorati: ecco il gesto social

Elodie ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due” che ha avuto un enorme successo ed è tra i più ascoltati dagli italiani. Il motociclista Iannone è stato con lei durante il Festival di Sanremo per supportarla nella sua avventura lavorativa.

Terminato il Festival della canzone italiana, la coppia è tornata alla propria quotidianità ed Elodie ha regalato un scatto di San Valentino a tutti i suoi fan. In una storia Instagram della cantante si vede Iannone sdraiato sul letto e oltre alla foto c’è una piccola dedica: “Amore mio matto“.

Gli altri scatti della coppia

Non è la prima volta che Elodie e Iannone si mostrano insieme sui Social. Tra gli scatti più recenti sempre risalente al Festival di Sanremo, c’è una storia pubblicata dal motociclista abruzzese mentre è accanto alla cantante.

In quello scatto Elodie gli dà un bacio sulla punta del naso. In quell’occasione, una spettatore presente al teatro Ariston aveva urlato all’artista: “Elodie, mi vuoi sposare?“. Iannone dunque ha voluto ricordare a tutti in maniera dolce e simpatica che la cantante è già fidanzata con lui.