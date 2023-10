Elodie rompe il silenzio sulla crisi con Iannone: ecco cosa ha detto

Elodie è stata intercettata da Striscia la Notizia (che ha voluto consegnarle un tapiro d’oro per le polemiche dovute alle sue foto in déshabillé) e ha finalmente messo in chiaro come starebbero le cose tre lei e Iannone.

Elodie: la presunta crisi con Andrea Iannone

Da settimane ormai Elodie non appare più insieme al fidanzato Andrea Iannone e in tanti, sui social, hanno quindi ipotizzato che i due si fossero detti addio. Sulla questione è intervenuta la stessa cantante che, ai microfoni di Striscia la Notizia, ha smentito le ipotesi in merito a una rottura tra lei e il pilota. Lei e Iannone hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia d’amore e infatti sulla questione non è dato sapere di più.

Secondo i rumor in circolazione negli ultimi mesi i due sarebbero andati a vivere insieme a Lugano, e Elodie avrebbe finalmente trovato la serenità dopo la fine della sua storia con Marracash. In seguito alla sua rottura con il rapper ha affermato pubblicamente: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”. Oggi non è dato sapere se i due continuino a frequentarsi.