Iannone ed Elodie, amore al capolinea? Sussurri e indiscrezioni

Amore al capolinea per Elodie e Andrea Iannone? Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti la storia tra i due avrebbe subito una brusca battuta d’arresto.

Elodie e Iannone: le voci sulla crisi

Secondo un rumor riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone sarebbe al capolinea. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e i due vip continuano a vivere la vicenda con il massimo riserbo (del resto i due hanno evitato di mettersi in mostra fin dagli inizi della loro storia). In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e soprattutto se Elodie – al momento alle prese con i suoi molti impegni di lavoro – confermerà o smentirà la notizia.

In merito alla sua storia con il pilota, la cantante si era limitata ad affermare: “Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità.” Sulla questione emergeranno nuovi sviluppi? In tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne presto di più. La cantante e Iannone hanno fatto coppia fissa per oltre un anno e, solo di recente, sarebbero andati a convivere.