Elodie e Iannone pronti a convivere? Le indiscrezioni

Elodie sarà per la terza volta al Festival di Sanremo dove quest’anno porta un brano che in molti credono essere dedicato alla sua storia con Marracash.

Nel frattempo la cantante sembra però fare sempre più sul serio con il fidanzato Andrea Iannone.

Elodie e Iannone: la convivenza

A ormai diversi mesi dall’inizio della loro storia d’amore, Elodie e Andrea Iannone sembrano essere più felici e uniti che mai. Secondo i rumor in circolazione la cantante sarebbe pronta ad andare a vivere insieme all’ex pilota, un passo importante che non si era decisa a fare con il suo precedente ex, Marracash.

La storia tra i due è terminata apparentemente in maniera pacifica e per un certo periodo hanno continuato a frequentarsi e a definirsi come membri della stessa famiglia. Oggi nel cuore di Elodie sembra esserci però solamente Andrea Iannone e in tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare.

A Sanremo 2023 Elodie, che sarà tra i concorrenti in gara per la terza volta, porterà il brano Due (interamente scritto da lei) che secondo qualcuno sarebbe incentrato proprio sull’amore naufragato tra lei e Marracash.

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti tra i fan della cantante sono curiosi di sapere se lei svelerà qualche retroscena sulla vicenda. Lei e Andrea Iannone hanno iniziato a frequentarsi durante l’estate e in tanti sperano che la loro unione sia destinata a durare.