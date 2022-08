Elodie e Samuele Bersani sono stati avvistati insieme in Puglia. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo le vacanze trascorse in Sardegna in compagnia di alcuni amici, Elodie è partita alla volta della Puglia, dove si vocifera che si sia avvicinata a Samuele Bersani.

Elodie e Samuele Bersani: il gossip

Elodie e Samuele Bersani si sono avvicinati durante la notte della Taranta in Puglia? Secondo indiscrezioni i due sarebbero stati avvistati mentre si scambiavano i numeri di telefono e il cantautore avrebbe detto a Elodie che “le dedicherà una canzone”.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di una presunta liaison tra la cantante e Andrea Iannone, che era stato avvistato con lei in Sardegna in compagnia di altri amici. La notizia non ha ricevuto conferme e per adesso la cantante si è guardata bene dal commentare il gossip.

La storia con Marracash

Di recente Elodie ha anche rivelato pubblicamente che il suo ex, Marracash, sarebbe l’uomo che lei ha amato di più in vita sua.

I due si sono lasciati durante l’estate 2021 ma, nel corso dell’ultimo anno, sono stati spesso avvistati insieme. Marracash ha precisato che la loro non sarebbe una relazione “come gli altri sono abituati a credere”, e in tanti si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sull’unione dei due celebri volti musicali.