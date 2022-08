Andrea Iannone avvistato insieme a Elodie: “Lui è affascinato da lei”

Andrea Iannone è stato avvistato in Costa Smeralda in compagnia di Elodie. Tutto quello che c'è da sapere.

Elodie e Andrea Iannone sono stati avvistati insieme in Costa Smeralda e, dopo aver cenato in compagnia di alcuni amici, i due avrebbero trascorso insieme il fine serata.

Andrea Iannone e Elodie in Costa Smeralda

Andrea Iannone e Elodie sono più che semplici amici? La cantante ha dichiarato di voler restare single dopo la sua rottura da Marracash ma, recentemente, ha anche confessato di essere ancora innamorata del rapper (con cui è stata avvistata più volte).

Nel frattempo lei e Iannone sono stati avvistati in Costa Smeralda dove, dopo una cena in compagnia di amici comuni, avrebbero trascorso insieme la fine della serata. Al momento non è dato sapere se tra i due sia in atto qualcosa di più che una semplice amicizia.

Elodie: l’amore per Marracash

Dopo oltre 2 anni d’amore Elodie ha deciso di prendere una pausa dal suo rapporto con Marracash, ma recentemente la cantante ha anche confessato che quello per il rapper sarebbe stato l’amore più grande della sua vita.

“Lui è importante per me anche adesso. Se mi serve un parere o un consiglio io parlo con lui e ci confrontiamo. Mi piace perché è elegante, ma ha anche un lato un po’ animalesco. Non è facile da spiegare a parole. Nonostante tutto posso soltanto dire cose belle su di lui. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti.

Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Prima in realtà non lo sapevo. Se ci sarà un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”, ha dichiarato la cantante.