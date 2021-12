Ema, dati rassicuranti su Pfizer ai bambini: “Non sono emersi problemi di sicurezza”

Il vaccino Pfizer sui più piccoli si è dimostrato efficace. "Non sono emersi problemi di sicurezza dalle grandi campagne di vaccinazione", fa sapere l'Ema.

Il vaccino Pfizer rivela la sua efficacia anche tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Lo rende noto l’Ema, che rassicura su eventuali effetti.

L’Ema rassicura sul vaccino Pfizer per i bambini

Attraverso una nuova circolare, il Ministero della Salute ha ufficializzato la vaccinazione anti-Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dal 16 dicembre si allarga la platea di soggetti che possono aderire alla campagna vaccinale. Nel documento si legge: “In data 1/12/2021 la Commissione tecnico scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella specifica formulazione da 10 mcg/dose, per la fascia di età 5-11 anni.

Pertanto, è possibile procedere con l’inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazione anti SarS-CoV-2/Covid-19″.

Intanto l’Ema rassicura sulla sicurezza nella somministrazione nei bambini del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech.

L’Ema rassicura sul vaccino Pfizer per i bambini: non ci sono problemi di sicurezza

Dagli studi condotti “non sono emersi problemi di sicurezza dalle grandi campagne di vaccinazione sui bambini negli Stati Uniti”, hanno fatto sapere dall’Agenzia europea dei medicinali.

Gli esperti, inoltre, hanno sottolineato che: “Tutti i bambini in questa fascia di età dovrebbero essere presi in considerazione per la vaccinazione“.

L’Ema rassicura sul vaccino Pfizer per i bambini: casi in aumento tra i più piccoli

Ribadendo l’importanza dei vaccini, l’Ema ha sottolineato: “I dati epidemiologici mostrano che le infezioni e i ricoveri di bambini di età compresa tra 5 e 11 anni sono in aumento negli ultimi mesi”.

Per questo motivo, gli esperti consigliano di vaccinare anche i più piccoli, per proteggere loro stessi e la propria famiglia.