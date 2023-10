Emanuele Filiberto: "Le droghe? Ne ho provate parecchie"

Stando alle prime anticipazioni emerse in rete Emanuele Filiberto ha confessato a Belve alcuni retroscena sul suo passato e sulle droghe da lui provate.

Emanuele Filiberto e le droghe

Il principe Emanuele Filiberto è stato ospite della seconda puntata di Belve, che andrà in onda il 3 ottobre. A quanto pare all’interno del programma tv lui stesso avrebbe svelato di aver provato alcune sostanze e avrebbe detto: “È una cosa che ho sempre detto. Va con il fatto di esser chiusi, introversi, di non poter affrontare l’altro in una maniera normale e sana come oggi potrei fare. Questi paradisi artificiali ti aprivano e ti facevano mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai mostrato”, ha ammesso, e ancora: “Ce ne son state parecchie, però a quell’epoca andava molto la cocaina purtroppo”.

Nel salotto tv di Francesca Fagnani, Emanuele Filiberto ha anche parlato della sua unione con Clotilde Courau e sui loro rispettivi tradimenti, e avrebbe detto: “Purtroppo sono successe; ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito”. E ancora: “È cosi, c’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti”. Per saperne di più in merito alla questione non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata e le altre rivelazioni fatte dal principe.