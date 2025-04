Emergenza maltempo in Italia: frane e disagi in diverse regioni

Frane in Versilia: una situazione critica

Le recenti piogge torrenziali hanno colpito duramente la Versilia, in particolare i territori collinari di Pietrasanta. Qui, diversi fronti di frana si sono attivati, aggravando una situazione già compromessa dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Le località più colpite includono Valdicastello, Metati Rossi Alti e Bassi, Cerro Grosso, Solaio e Vitoio. In queste aree, molte abitazioni sono rimaste isolate a causa di cedimenti stradali e smottamenti che hanno ostruito le carreggiate. Le autorità locali, tra cui l’ufficio della protezione civile e i vigili del fuoco, sono attivamente impegnate nel monitoraggio della situazione e nella gestione delle emergenze.

Disagi in Alta Versilia e Valle d’Aosta

Non solo Versilia, ma anche l’Alta Versilia sta affrontando gravi difficoltà. Nella frazione di Ruosina, nel comune di Seravezza, si segnalano frane che hanno compromesso la viabilità. Anche nel comune di Camaiore, la frazione della Pieve ha subito danni significativi. Nel frattempo, in Valle d’Aosta, circa 6.400 utenze sono rimaste senza energia elettrica a causa del maltempo. Giorgio Pession, presidente di Deval, ha dichiarato che le operazioni di ripristino sono ostacolate dall’accessibilità delle zone colpite. In alcune aree, come Cogne, la situazione è particolarmente delicata.

Emergenza in Piemonte: allerta e evacuazioni

La situazione in Piemonte è altrettanto preoccupante. Le inondazioni causate dal rio Bellavalle e dal torrente Leona hanno isolato diverse frazioni, mentre una frana ha interrotto la linea dell’acquedotto a San Sebastiano Po. A Castagneto Po, la viabilità è stata compromessa, e a Lauriano una frana ha bloccato la statale 590 della Valcerrina. In risposta a queste emergenze, sono stati allestiti centri di accoglienza per le persone evacuate, come quello a Casale Monferrato. L’Arpa del Piemonte ha emesso un’allerta arancione per pericolo valanghe nelle zone montane, evidenziando la gravità della situazione.

Ricerche in corso per dispersi

Le ricerche di un uomo e di suo figlio, dispersi sul torrente Agno dopo essere stati probabilmente trascinati via dalla corrente, continuano senza sosta. Le squadre di soccorso, composte da vigili del fuoco, sommozzatori e droni, stanno lavorando intensamente per localizzarli. La piena del fiume ha causato anche il crollo di un ponte a Valdagno, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Nel frattempo, a Crescentino, quattro persone sono state tratte in salvo dopo essere rimaste isolate a causa dell’esondazione del fiume Dora Baltea. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, sono state portate in una zona sicura, senza segnalazioni di feriti.