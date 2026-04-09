Emergenza Petacciato: A14 chiusa e linea Pescara-Foggia sospesa, cosa sapere

Una vasta frana nella zona di Petacciato, al confine tra Molise e Puglia, ha ripreso attività dopo le intense piogge dei giorni scorsi, interrompendo i principali collegamenti lungo la costa adriatica. L’evento interessa un fronte molto esteso e ha coinvolto tratte stradali e ferroviarie fondamentali, costringendo le autorità locali e nazionali ad attivare misure di emergenza per la tutela della popolazione e per la gestione del traffico.

Le prime conseguenze pratiche sono state l’evacuazione di circa 50 persone in via precauzionale e la chiusura di tratti della viabilità principale: la A14 è stata sospesa in più punti e la linea Adriatica fra Pescara e Foggia ha subito interruzioni e limitazioni. Sul campo operano squadriglie tecniche e squadre di soccorso per valutare l’evolversi del movimento franoso e definire interventi mirati.

Danni materiali e restrizioni alla circolazione

La ripresa del movimento ha causato lesioni sull’asfalto dell’A14 e deformazioni dei binari lungo la linea Pescara-Foggia, con segnalazioni di scostamenti delle rotaie di alcuni centimetri. Anche la statale 16 presenta criticità dopo il crollo di un ponte sul fiume Trigno, mentre code fino a 13 chilometri si sono formate nel tratto a nord, con rallentamenti importanti anche verso sud. Le condizioni determinano l’impossibilità di mantenere il normale transito, con derivazioni e percorsi alternativi che allungano significativamente i tempi di viaggio.

Interventi avviati e stima dei tempi

Al coordinamento degli interventi è presente la Protezione Civile, con il Comitato operativo convocato in seduta permanente. Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della protezione civile, ha sottolineato la complessità del problema: la vastità del fronte e la persistenza del movimento impediscono ripristini rapidi. Secondo quanto comunicato, i tempi per rimettere completamente in sicurezza A14 e la linea ferroviaria potranno richiedere settimane se non mesi, e qualsiasi intervento sarà subordinato al monitoraggio permanente del versante.

Lavori sulle rotaie e modalità di riapertura

Sul fronte ferroviario c’è un impegno congiunto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e di Trenitalia: oltre 60 tecnici e squadre delle imprese appaltatrici sono al lavoro per controllare i danni e predisporre interventi di messa in sicurezza. I sensori nell’area hanno segnalato movimenti e deformazioni, portando a una riduzione della velocità dei treni e alla limitazione del numero di convogli in transito. Trenitalia ha indicato una riattivazione progressiva a partire dalle ore 6 di venerdì 10 aprile, ma con servizi ridotti e percorsi provvisori.

Modalità provvisorie e condizione di sicurezza

La riapertura dell’autostrada sarà effettuata in forma provvisoria e resterà condizionata dall’andamento del versante e dalle verifiche di sicurezza. Gli interventi strutturali veri e propri richiederanno l’arresto del movimento franoso prima di poter procedere a opere consistenti: ciò implica monitoraggi geologici, rilievi topografici e l’impiego di tecnologie come il telerilevamento e i droni per osservare la dinamica del fronte in tempo reale.

Impatto sui viaggiatori e soluzioni alternative

I disagi si sono tradotti in cancellazioni, limitazioni e riprogrammazioni dei convogli a lunga percorrenza: diversi Frecciarossa e intercity hanno subito deviazioni via Foggia-Caserta-Roma-Bologna o hanno terminato la corsa in stazioni intermedie. Il trasporto regionale garantisce collegamenti ridotti fino a Vasto San Salvo. Per chi viaggia su gomma sono state introdotte deviazioni tramite la strada provinciale Trignina o, per trasferte più lunghe, il percorso alternativo sulla dorsale tirrenica (A1 e A16). Trenitalia e RFI invitano i passeggeri a consultare i canali di infomobilità per aggiornamenti e informazioni sui rimborsi.

Coordinamento istituzionale e prospettive

La vicenda ha richiamato l’attenzione delle istituzioni: dalla nota di Palazzo Chigi emerge il contatto continuo tra il Presidente del Consiglio e i ministeri competenti, mentre a livello locale proseguono i sopralluoghi delle autorità regionali e dei sindaci. Oltre alle operazioni tecniche, è in corso la pianificazione dell’accoglienza per gli sfollati e la definizione di scenari di mobilità alternativa, fino al completo stabilizzarsi del fronte. La raccomandazione rivolta ai cittadini è di seguire le indicazioni ufficiali e di evitare spostamenti non necessari nelle aree interessate.

In sintesi, la frana di Petacciato ha prodotto una perturbazione diffusa della rete di trasporto adriatica: il quadro è in continua evoluzione e il ritorno alla normalità dipenderà dall’esito delle verifiche tecniche e dal progressivo contenimento del movimento franoso. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’esatto sviluppo degli interventi e le tempistiche di riapertura.