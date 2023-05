Un nuovo nome nella lista nera di Vladimir Putin. Il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan è stato inserito nella lista dei ricercati della Russia. La notizia è stata resa pubblica attraverso un avviso emesso sul sito web del ministero degli Interni russo.

Aveva emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin

Esattamente due mesi dopo che la Cpi ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e il commissario presidenziale per i Diritti dei bambini in Russia Maria Alekseyevna Lvova-Belova. L’accusa: la deportazione di migliaia di bambini ucraini in Russia. Che sia una coincidenza (o piuttosto una conseguenza)? L’avviso dello stato russo sul mandato di arresto nei confronti del pubblico ministero di nazionalità britannica Karim Khan non specifica la natura del reato e recita così: «Data di nascita: 30 marzo 1970. Luogo di nascita: Edimburgo, Scozia […]. Ricercato ai sensi di un articolo del codice penale».

Chi la fa (a Putin) l’aspetti

Al Palazzo di Vetro dell’ONU giovedì scorso Karim Khan è stato il protagonista di una straordinaria scena teatrale di politica internazionale. Con il mandato di arresto per Putin a marzo aveva fatto tremare mezzo mondo. Anzi, diciamo pure tutto. Ma, se è vero che chi la fa l’aspetti, da Putin bisogna aspettarsi una risposta con gli interessi. Lo dimostra ancora una volta.