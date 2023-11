Ciao Darwin ha ripreso il via alla grande con la prima puntata della nona edizione andata in onda il 24 novembre. L’appuntamento gioioso e festoso si è concluso in modo amaro, con un messaggio pubblicato da Mediaset al termine della trasmissione.

Morto lo storico concorrente di Ciao Darwin

“Grazie per la tua ingenua follia” si legge nelle poche righe che l’azienda ha dedicato a Emilio Contaldo, storico concorrente di Ciao Darwin che abbiamo apprezzato al termine della prima puntata in uno sketch con Luca Laurenti.

Emilio è morto proprio poco dopo quelle registrazioni, stroncato da un infarto fulminante.

“Emilio Contaldo ci ha lasciato dopo aver vissuto con noi una splendida festa”.

Chi era Emilio Contaldo, il concorrente di Ciao Darwin

Il 58enne Emilio Contaldo era nato a San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno e aveva partecipato a Ciao Darwin nel 2007.

Tornò poi nel 2010 per collaborare, in particolare creava delle gag esilaranti insieme a Luca Laurenti e Paolo Bonolis.

Così il pubblico ha iniziato ad amarlo, quindi Mediaset ha deciso di chiamarlo nuovamente per la nona edizione della trasmissione.

Al debutto lo abbiamo visto nelle vesti di “inviato” per conto di Luca Laurenti e le risate non sono mancate.

Poi però il triste annuncio apparso sullo schermo dopo la fine della prima puntata. Emilio infatti ci ha lasciato in estate, poco dopo il termine delle registrazioni. In tanti sui social si sono uniti nel dolore per questa simpatica e semplice persona che sapeva intrattenere e divertire.