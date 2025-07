Emily Ratajkowski senza freni in Puglia: estate rovente e fan in delirio

Emily Ratajkowski ha scelto ancora una volta l’Italia per le sue vacanze estive, e stavolta è la Puglia a fare da sfondo a una serie di scatti che stanno infiammando i social. Tra uliveti secolari, muretti a secco e il blu cristallino del mare, la supermodella si è mostrata in tutta la sua sensualità, posando senza veli in un’atmosfera sospesa tra arte e provocazione.

Estate italiana da star: Emily Ratajkowski sceglie la Puglia

L’Italia continua a essere il rifugio preferito delle celebrity internazionali, e l’estate 2025 non fa eccezione. Dopo le Kardashian, avvistate in Toscana all’indomani delle nozze di Jeff Bezos, e la coppia Bieber che ha risalito lo Stivale dalla Sardegna fino alle Alpi svizzere, anche Dua Lipa ha espresso tutto il suo amore per Palermo.

In questo firmamento di volti noti, spicca Emily Ratajkowski, approdata in Puglia con un gruppo ristretto di amici e il figlioletto Sylvester, detto Sly. L’attrice e modella americana ha scelto come base il suggestivo Borgo Egnazia, struttura di lusso immersa tra gli ulivi della zona di Brindisi.

Emily Ratajkowski conquista la Puglia con foto senza veli: l’estate è bollente

Sempre attivissima sui social, Emily ha raccontato il suo soggiorno italiano attraverso una serie di foto che uniscono moda e momenti intimi. Tra aperitivi in piscina, crudi di mare e incursioni nei negozietti locali, spicca un nudo artistico che ha fatto il pieno di like, scaldando ulteriormente un luglio già incandescente.

Nei post, si intravede il piccolo Sly che balla al ritmo di musica italiana durante una cena all’aperto a Ostuni, coinvolto nell’atmosfera gioiosa della “città bianca”. I fan pugliesi, entusiasti, le hanno lasciato centinaia di commenti accoglienti, consigliandole di assaggiare panzerotti e specialità locali prima di ripartire.

Per Emily non è una prima volta: già nel 2017 aveva condiviso su Instagram le sue avventure a Polignano a Mare. E oggi, ancora una volta, la Puglia si conferma meta prediletta per chi cerca bellezza autentica e momenti da ricordare. La top model ha una vera passione per l’Italia: nell’estate del 2024 era stata vista a Ischia. Anche quella volta avevano fatto scalpore gli scatti in costume, ma non solo — le immagini che la ritraevano mentre si godeva pranzi, cene e aperitivi tipicamente italiani avevano riscosso molto successo.