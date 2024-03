Dopo l’addio a Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski si è concessa un grande regalo: gli anelli del divorzio. Quanto costano i gioielli? La cifra è folle.

Emily Ratajkowski, quanto costano gli anelli del divorzio?

Emily Ratajkowski ha digerito fin troppo bene il divorzio da Sebastian Bear-McClard. Le loro nozze, celebrate in gran segreto nel comune di New York, sono durate un battito di ciglia. Stando a quanto sostengono i beninformati, sono arrivate a termine a causa di un tradimento da parte dell’attore e produttore americano. Per festeggiare l’addio, la modella si è concessa un regalo extra lusso: due anelli.

Emily Ratajkowski: gli anelli sono “riciclati”

Gli anelli del divorzio di Emily Ratajkowski sono stati “riciclati“. Li ha ottenuti, infatti, facendo dividere in due l’anello di fidanzamento che le aveva regalato l’ex marito, nonché padre di suo figlio. La modella li ha mostrati ai fan ribattezzandoli divorce rings.

Gli anelli del divorzio di Emily Ratajkowski hanno un prezzo folle

Anche se riciclati, gli anelli del divorzio di Emily Ratajkowski hanno un prezzo folle: 80 mila euro. Parliamo di due diamanti molto grandi, quindi la cifra è del tutto giustificata. Come avrà reagito Sebastian Bear-McClard a questo gesto?