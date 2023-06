Dopo la festa del Napoli, Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono andati a pranzo insieme. La foto, diventata virale, dimostra che la cronaca rosa ha sempre sbagliato sul loro conto.

Emma a pranzo con Stefano De Martino e Belen

Durante la festa del Napoli ha fatto molto discutere la fuga di Emma Marrone dopo la sua esibizione. La cantante ha lasciato Stefano De Martino da solo sul palco e in molti hanno collegato il gesto ad una tensione tra loro ancora in corso. Appena il chiacchiericcio è partito, l’ex talento di Amici ha rotto il silenzio per chiarire la situazione. Poco dopo, è spuntata una foto che ritrae Emma, Stefano e Belen Rodriguez a pranzo insieme.

Emma, Stefano e Belen: un trio che piace

Dopo la festa del Napoli, in barba al chiacchiericcio sul loro conto, Emma, Stefano e Belen sono andati a pranzo insieme. Con loro anche il piccolo Santiago. La foto, diventata virale sui social, dimostra che i tre hanno definitivamente accantonato il passato e si vogliono un gran bene.

Il chiarimento di Emma dopo la festa del Napoli

Emma, dopo la festa del Napoli, aveva così parlato del suo rapporto con Stefano:

“Volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e soprattutto non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa”.