Domenica 4 giugno 2023, è andata in scena la festa del Napoli. A presentare l’evento è stato Stefano De Martino, che ha accolto tanti ospiti sul palco all’interno dello stadio Diego Armando Maradona. Tra i cantanti c’è stata anche Emma Marrone, che è letteralmente fuggita via dall’ex fidanzato.

Festa del Napoli: Stefano De Martino ed Emma si incontrano

Stefano De Martino ha condotto la festa per lo scudetto dal Napoli, in diretta su Rai2 domenica 4 giugno dallo stadio Diego Armando Maradona. Tanti gli ospiti che il conduttore partenopeo ha accolto sul palco: da Nino D’Angelo e Clementino, passando per Stash, Gigi D’Alessio ed Emma Marrone. Quest’ultima si è esibita sulle note di Napule è di Pino Daniele.

Emma fugge da Stefano De Martino

Al termine dell’esibizione, Emma ha esclamato: “Grazie, grazie, forza Napoli sempre”. Subito dopo è fuggita, senza neanche salutare Stefano. De Martino, però, ha continuato a parlare di lei per un po’. Il conduttore ha dichiarato:

“Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele. Che starà sicuramente festeggiando con noi”.

Stefano De Martino ed Emma: la delusione dei fan

I fan, ovviamente, si aspettavano uno scambio di battute tra Stefano ed Emma. E’ per questo che in tanti sono rimasti delusi dall’atteggiamento della Marrone. Sui social fioccano commenti che suonano così: “Il momento più magico della serata è stato quando Emma si è letteralmente eclissata pur di non rivedere la faccia di lui. Idola”, oppure “Ragazzi no ma io vi giuro che questo video dove Emma scappa via ed evita De Martino mi ammazza, mi manda al santo creatore”, o ancora “Ma Emma che finisce di cantare e scappa lasciando De Martino come un st***zo ,muoio”.