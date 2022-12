Emma Marrone contro un hater: "Codardo. Ti meriti la vita di m…a che hai”.

Emma Marrone non è rimasta in silenzio di fronte alla terribile domanda di un hater e ha risposto a tono.

“Oltre a essere il nulla siete anche dei codardi”.

Emma Marrone non ci sta e, pur in clima natalizio, non ha lasciato passare il tremendo commento di un hater a lei rivolto sui social. Del resto si tratta di parole terribili, che vanno a toccare un nervo scoperto della cantante, che non sta vivendo un periodo facile data la recente scomparsa, pochi mesi fa, di papà Rosario, deceduto a causa della leucemia.

Emma Marrone risponde a un hater

Padre e figlia erano molto uniti e di questo legame la cantante salentina ha parlato spesso nell’ultimo periodo rivelando anche di aver vissuto un profondo dolore per la sua perdita.

Da qui la decisione di intervenire a mezzo social per mettere a tacere un hater che le ha rivolto una domanda nella quale ha tirato in ballo proprio il suo amato papà: ” Come festeggerai Natale, con mamma e papino?” accompagnata da un’emoticon con le risate.

Ebbene Emma, nel veder citato in questa maniera papà Rosario Marrone colui che ha trasmesso alla figlia l’amore per la musica, ironizzando addirittura sul suo decesso, si è concessa il diritto di replica e ci è andata giù pesante: “Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la m…a di questa società.

Vi nascondete dietro falsi profili perché oltre a essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di m…a che hai”.

Ironia sul padre scomparso, la dura risposta di Emma

Ma non è finita quì: “Vi auguro le peggiori sofferenze”. Parole che se da un lato hanno alimentato l’ondata di indignazione degli utenti nei confronti dell’hater, dall’altro hanno portato anche ad alcune critiche nei confronti della cantante; c’è ad esempio chi ha sottolineato che la sua replica non sia stata di classe.

Ma a quel punto Emma ha nuovamente replicato spiegando: “Vi siete svegliati tutti buoni oggi… Solo perché non hanno percul…o il vostro di padre… Che non c’è più. Andate a ca…re… Buon Natale. Questa è la classe”.