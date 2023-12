Emma Marrone e De Martino, ritorno di fiamma? Il gesto notato dai fan

Emma Marrone e Stefano De Martino sono finiti al centro dell’attenzione generale a causa di un post condiviso dal conduttore e ballerino sui social.

Emma Marrone e De Martino: i rumor sul ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma in atto per Emma Marrone e Stefano De Martino? I due hanno vissuto una breve ed intensa liaison quando erano entrambi giovani concorrenti di Amici ma, a seguire, il ballerino si legò a Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago. Oggi non esisterebbero novità per quanto riguarda la vita sentimentale di Emma (che ha sempre preferito mantenere il più totale riserbo sulla questione) ma nelle ultime ore sui social in tanti si sono accorti che abbia messo un like ad una foto di Stefano e che lui stesso ha condiviso su social.

Sarà il segno di un nuovo ritorno di fiamma tra i due?

I fan sperano proprio di sì ma in realtà, già nei mesi scorsi, i due hanno più volte specificato di essere soltanto buoni amici. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sperano di saperne di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno altri dettagli. Stefano De Martino è stato avvistato a Milano anche in compagnia della fashion designer Gilda Ambrosio, e in tanti credono che tra i due possa esserci qualcosa di più che una semplice amicizia.