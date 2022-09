Emma Marrone, morto il padre: le parole di Stefano De Martino

Emma Marrone, morto il padre: Stefano De Martino le scrive un messaggio speciale.

Emma Marrone sta vivendo un lutto terribile: suo padre Rosario, al quale era molto legata, è morto improvvisamente. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla cantante pugliese, compreso quello scritto dall’ex fidanzato Stefano De Martino.

Emma, morto il padre: le parole di Stefano De Martino

Un lutto difficile ha colpito Emma Marrone: l’ex talento di Maria De Filippi sta piangendo la morte di suo padre Rosario. L’uomo aveva 66 anni e si è spento improvvisamente. La notizia è arrivata sui social nelle prime ore del 5 settembre 2022, diffondendosi a macchia d’olio. Poco dopo, Emma ha rotto il silenzio, condividendo su Instagram uno scatto del genitore. A didascalia, ha scritto:

“Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.

L’addio della Marrone ha catturato l’attenzione dei fan, che si sono stretti attorno al suo dolore. Tra i tanti messaggi che le sono arrivati ce n’è uno scritto dall’ex fidanzato Stefano De Martino.

Le parole di Stefano De Martino

Stefano si è limitato a scrivere “Vecchio lupo“, aggiungendo l’emoticons di un cuore spezzato. Al messaggio di De Martino ne sono seguiti tanti altri, molti dei quali scritti da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Da Paola Turci ad Andrea Delogu, passandro per Francesca Michielin, Rudy Zerbi, Aiello, Salvo Sottile, Chiara Ferragni, Syria, Laura Chiatti e Luciana Littizzetto: in tantissimi hanno rivolto un pensiero ad Emma. A commentare il lutto della Marrone anche Marco Bocci, altro ex dell’artista salentina. L’attore ha scritto: “Un bacio grande“.

Emma: lo speciale rapporto con il padre Rosario

Emma e il padre Rosario avevano un rapporto davvero speciale.

E’ stato lui, infatti, a trasmetterle la passione per la musica. Quando aveva soltanto 9 anni l’aveva inserita nei Karadreon e in qualche occasione anche negli H2O, gruppi dei quali l’uomo era chitarrista.