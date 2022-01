Emma Marrone, la dedica a Stefano De Martino: “Orgogliosa”

Emma Marrone ha scritto via social una dedica per il suo ex, Stefano De Martino.

Dallo scorso 28 dicembre Stefano De Martino è in tv con Bar Stella, il suo programma in onda su Rai Due che gli ha già consentito di ottenere il 6,3 % di share e ha registrato oltre 1 milione di telespettatori.

La sua ex fidanzata, Emma Marrone, gli ha voluto dedicare un messaggio.

Emma Marrone: la dedica a Stefano De Martino

Emma Marrone si è mostrata via social mentre guardava Bar Stella, il nuovo programma tv condotto dal suo storico ex, Stefano De Martino. “Proud”, ha scritto la cantante, senza nascondere il suo orgoglio verso il celebre ballerino con cui, dopo la separazione, ha mantenuto buoni rapporti. Il rapporto tra i due risale a quanto entrambi erano giovanissimi e l’amore è sbocciato all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

La storia finì quando Stefano incontrò per la prima volta Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago.

Emma Marrone: i rapporti con De Martino

A quanto pare Emma Marrone e Stefano De Martino hanno mantenuto buoni rapporti e infatti la cantante si è sempre espressa positivamente per quanto riguarda il suo ex. Dopo la separazione dal ballerino però, la cantante ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata (e infatti non ha mai ufficializzato nessuna delle sue liaison).

Emma Marrone: Belen e Stefano De Martino

Emma aveva commentato positivamente anche la notizia delle nozze tra Stefano e la showgirl Belen Rodriguez, durate fino al 2017. “Sono molto contenta per loro e spero che duri tutta la vita”, aveva dichiarato la cantante. La storia tra Stefano e la showgirl però non è stata destinata a durare: dopo una prima rottura avvenuta nel 2017 i due sono tornati insieme nel 2019, per poi dirsi definitivmanet eaddio nel 2020, all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Dopo la rottura con Belen Stefano De Martino non ha mai presentato ufficialmente nessuna delle sue nuove fiamme.