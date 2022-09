Il papà di Emma Marrone è morto a 66 anni. La cantante gli ha dedicato un messaggio via social.

Emma Marrone: il padre è morto

Con un commovente messaggio via social Emma Marrone ha annunciato la scomparsa di suo padre Rosario, che aveva 66 anni.

Al momento non è dato sapere quali siano stati i motivi della sua tragica e inaspettata morte e in tanti in queste ore stanno esprimendo la loro incredulità di fronte alla notizia.

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, ha scritto la cantante nel suo messaggio dedicato al padre. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso il loro calore e il loro affetto in un momento tanto delicato e tra questi vi è stato anche l’ex compagno di Emma, Stefano De Martino, che ha scritto tra i commenti al suo post “vecchio lupo”, in riferimento a suo padre Rosario.

Rosario Marrone è stato il primo a credere nel talento della figlia e soprattutto è stato lui a trasmetterle il suo amore per la musica. Non a caso Emma ha scelto di postare sui social una foto in cui suo padre era su un palco con la chitarra in mano.