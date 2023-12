Natale alternativo per Emma Marrone, che l'ha trascorso nella caserma dei Vigili del Fuoco di Piacenza.

Natale particolare per Emma Marrone. La cantante lo ha trascorso nella caserma dei Vigili del Fuoco in compagnia del fratello Checco e della madre. La foto postata sui social piace ai fan.

Emma Marrone: Natale nella caserma dei Vigili del Fuoco

Cosa ci fa Emma Marrone il giorno di Natale nella caserma dei Vigili del Fuoco? Nessun allarme antincendio, ma solo un modo per trascorrere il 25 dicembre con il fratello Checco, vigile di servizio a Piacenza. “Buon Natale Checco, fatti vedere come sei carino. Natale in caserma“, ha scritto la cantante a didascalia della foto postata su Instagram.

Le parole di Emma Marrone

Emma, a corredo dello scatto che la ritrae con la madre e il fratello, ha scritto:

“A Natale le mancanze si moltiplicano. L’importante è trovare sempre il modo di essere uniti. Buon Natale a tutti amici cari, soprattutto a chi è solo, lasciato perso e dimenticato. Grazie al comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in famiglia. Sempre grata”.

Emma Marrone: il Natale senza il papà Rosario

A distanza di poco più di un anno dalla morte del papà Rosario, Emma ha trascorso il secondo Natale senza di lui con la famiglia. La Marrone ha ringraziato il comando dei Vigili di Fuoco di Piacenza per aver permesso a lei e alla madre di stare con Checco.