Emma Marrone ha deciso di intervenire a gamba tesa sulla polemica che, suo malgrado, l’ha investita nelle ultime ore. La cantante è stata accusata di essere scappata da Stefano De Martino durante la festa del Napoli.

Durante la festa del Napoli, Stefano De Martino ha accolto sul palco posizionato all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona, diversi ospiti. Tra questi c’è stata anche l’ex fidanzata Emma Marrone, ma tra loro non c’è stato alcuno scambio di battute. Non solo, in molto hanno accusato la cantante di essere fuggita dal conduttore. Visto il chiacchiericcio, Emma ha deciso di chiarire la situazione.

Via social, Emma ha dichiarato:

“In realtà non c’è stato alcun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone, ripeto è stato bravissimo. Sono tanto orgogliosa di lui. Io non l’ho sentito neanche parlare dietro di me. Volevo tranquillizzarvi su questo. Non sono scappata da nessuna parte, io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene, sono orgogliosa di lui”.