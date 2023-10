Emma Marrone e Tony Effe hanno collaborato nel brano Taxi sulla Luna. Un grande successo, che li ha portati a condividere parecchio tempo insieme. La cantante ha finalmente confessato che il rapper c’ha provato con lei.

Ospite del programma Say Waad di Michele Caporosso, Emma Marrone ha parlato del suo rapporto con Tony Effe. I due hanno collaborato nella canzone Taxi sulla Luna e per mesi si è parlato di un possibile flirt in corso. Qual è la verità? La cantante ha confessato che il rapper c’ha provato con lei.

Emma ha dichiarato:

“Ho lavorato con tanti artisti e adesso con lui. Non sono un’artista snob o che se la tira e pensa di essere la numero uno. Non sono una che pensa che con certi cantanti non ci deve lavorare. E onestamente non mi piace incasellarmi in uno stile e non collaborare con altri colleghi perché sono di un genere distante da me. Se lui c’ha provato con me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora. Se sono state avances verbali? Sì diciamo. Non c’ho fatto nulla ragazzi, nulla, ragazzi state sereni. Se volete saperlo no, nulla“.