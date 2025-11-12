Serata magica per Luca Carboni, tornato a esibirsi dopo il tumore ai polmoni che lo ha colpito del 2022. Due ore e mezza di musica ed emozioni al Forum di Assago (MI), accolto dal calore dei suoi tantissimi fan.

Luca Carboni torna sul palco dopo la malattia

Dopo 6 anni Luca Carboni è tornato a cantare sul palco, sullo sfondo anni difficili, dopo la diagnosi di tumore ai polmoni.

Il cantautore bolognese ne è fortunatamente uscito vittorioso e ora può tornare a emozionare i suoi tanti fan in giro per l’Italia. Iera sera Luca si è esibito a Milano, al Unipol Forum di Assago, per un concerto speciale “Rio Ari O Live”, un racconto tra musica, immagini e parole. Concerto sold out che ha visto salire sul palco colleghi e amici, ovvero Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti.

Luca Carboni è tornato sul palco, e lo ha fatto con un concerto speciale e strepitoso ieri sera, martedì 11 novembre 2025, all’Unipol Forum di Assago. Un video, diventato subito virale sui social, mostra il cantautore bolognese visibilmente commosso dire: “Sono emozionatissimo. Questa sera lascerò che siano le canzoni e le parole a raccontare, non voglio dire troppe parole.” Carboni ha portato sul palco le sue canzoni storiche, da “Mare Mare” a “Farfallina”, concludendo, non a caso, con “Ci vuole un fisico bestiale.“