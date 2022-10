Energia, Descalzi (ENI) avverte: “L’inverno 2023-2024 sarà più duro. Servono rigassificatori”

In Europa ci sono troppi interessi diversi. Questo è ciò che ha affermato l'AD di Eni Descalzi: "I nostri rigassificatori sono un terzo del necessario".

L’Italia e l’Europa, sul fronte energetico, si preparano a vivere un inverno difficile. L’Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi, nel corso del suo intervento a “Cultura Italiae”, evento che ogni anno si tiene a Bergamo, ha messo in gurdia sui rischi che ci prepariamo a correre: “L’inverno più difficile sarà quello del 2023-24, non quello del 2022-23”, ha precisato.

Energia, l’AD di ENI Descalzi: “Nostri rigassificatori sono un terzo del necessario”

Descalzi, nella sua lunga riflessione, ha sottolineato che in questa particolare fase sarà necessario aumentare lo stoccaggio del gas e soprattutto il numero dei rigassificatori: “Non abbiamo una produzione nazionale, abbiamo 1/3 dei rigassificatori che ci servono e dobbiamo aumentare la capacità di stoccaggio” ha spiegato l’AD di Eni. Ha anche aggiunto a tale proposito: “Nel sistema energetico bisogna essere sovrabbondanti, se rimani a regime, a break even, e succede qualcosa vai in affanno”.

“Il sistema energetico si sta adattando”

Una particolare riflessione è stata dedicata alla diminuzione del prezzo del gas, un fattore che ha spiegato si sta verificando perché “Il sistema energetico si sta adattando, tra aumento degli stoccaggi, riduzione dei consumi e più efficienze”. Ha infine motivato affermando che l’aumento dei prezzi era legato alla “speculazione, perché tutto ciò non si sapeva”.

Non ultimo sui prezzi influisce la stagione che non richiede ancora l’accensione del riscaldamento. Il mix energetico sta infine modificando: “Si è ricominciato a usare prodotti petroliferi, il carbone”.