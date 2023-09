Periodo complicato per Enrica Bonaccorti, con un’improvvisa operazione di 8 ore per salvarle la vita. Scoperta allarmante dei medici durante i controlli. Ora decide di parlare della verità dopo l’incidente di luglio.

Il messaggio sui social di Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti ha condiviso la sua esperienza sull’operazione a cuore aperto e il suo stato fisico, come riporta il sito caffeinamagazine.it: “Amici miei cari, carissimi, non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché fossi in vacanza in qualche isola sperduta o perché avessi deciso di troncare i miei rapporti con voi. Al contrario, vorrei che quello che è successo a me, un’operazione improvvisa a cuore aperto, lasciasse una traccia di conoscenza in tutti quelli che mi leggono, perché io non avevo nessuna fitta al cuore, non avevo alcun dolore. I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato, che imputavo a un po’ di depressione e soprattutto all’età, mentre mia figlia Verdiana continuava a ricordarmi quanto fosse in forma la Milo che è ben più grande di me”.

Enrica Bonaccorti: l’operazione e la diagnosi

Enrica Bonaccorti ha rivelato sintomi inaspettati prima dell’intervento: prurito diffuso e arrossamento della pelle. Dopo una visita medica per calcoli renali, i cardiologi hanno scoperto un grave problema alle arterie coronarie, richiedendo una serie di procedure mediche urgenti per salvare la sua vita.

Dopo un’operazione inizialmente considerata routine, i cardiologi, incluso il prof Leo, il prof Saglia, e il prof Giulio Speciale, insieme al dottor Quintarelli, hanno comunicato a Enrica Bonaccorti che il suo cuore aveva gravi problemi, con tutte le arterie occluse. Le sue condizioni erano critiche, ma poteva peggiorare nei prossimi due mesi.