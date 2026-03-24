Incremento dei casi di epatite A tra Campania e Lazio, con attenzione a Latina: attivate misure di prevenzione, controlli e raccomandazioni.

Negli ultimi giorni l’epatite A è al centro dell’attenzione sanitaria in alcune aree del Centro-Sud Italia, in particolare nelle regioni Campania e Lazio. L’aumento delle segnalazioni ha interessato diverse località, tra cui Napoli e Latina, spingendo le autorità a rafforzare controlli e misure preventive. L’attenzione si concentra soprattutto sulla gestione dei casi, sulla sicurezza alimentare e sulle azioni di contenimento per limitare la diffusione dell’infezione.

Epatite A, misure di prevenzione e interventi sul territorio tra Campania e Lazio

Le autorità sanitarie e locali hanno attivato una serie di iniziative per contenere la diffusione del virus HAV, responsabile dell’epatite A, che si trasmette per via oro-fecale attraverso alimenti o acqua contaminati. In particolare, la ASL di Latina ha istituito una task force multidisciplinare e rafforzato i controlli lungo la filiera alimentare, coinvolgendo strutture sanitarie e istituzioni regionali. Sono stati intensificati i controlli negli esercizi di ristorazione e informati medici e pediatri sulle buone pratiche da trasmettere ai cittadini, come l’igiene delle mani e il consumo di alimenti lavati e ben cotti.

In alcune località, come Sorrento, sono state adottate ordinanze specifiche che vietano la somministrazione di molluschi crudi, mentre a Torre del Greco sono emersi casi di irregolarità con sequestri di prodotti privi di tracciabilità. Le indicazioni delle autorità restano chiare: rispetto delle norme igieniche, acquisto da canali autorizzati e corretta cottura degli alimenti rappresentano strumenti fondamentali per limitare il contagio e tutelare la salute pubblica.

Epatite A a Latina, cresce l’allerta nel Lazio: 6 ricoveri e 24 contagi

L’incremento dei casi di epatite A continua a interessare diverse aree del Centro-Sud, in particolare le regioni Campania e Lazio. Nell’area di Napoli, presso l’ospedale Cotugno, i reparti dedicati alle malattie infettive ospitano attualmente 53 pazienti su un totale di circa 150 segnalazioni complessive. La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera dei Colli ha voluto rassicurare sullo stato generale dei ricoverati, dichiarando: «Le condizioni cliniche dei pazienti non presentano criticità e la disponibilità di posti letto viene monitorata costantemente».

Anche nel territorio pontino si osserva un aumento dei contagi: nella provincia di Latina sono stati registrati 24 casi distribuiti in vari comuni, con sei persone attualmente ricoverate in condizioni stabili.