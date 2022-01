Il surreale decesso di un uomo di Teramo: era appena guarito dal Covid ma muore a soli 41 anni dopo un improvviso aggravarsi delle sue condizioni

Era appena guarito dal Covid ma muore a soli 41 anni, secondo i media proprio a causa del virus: il 41enne teramano Samuele Pancotti era negativo al coronavirus da giorni ma il virus avrebbe riattecchito e lo avrebbe ucciso presso l’ospedale cittadino Mazzini.

I media locali spiegano che le condizioni di Samuele sarebebro precipitate in maniera repentina fino al tragico esito.

Appena guarito dal Covid muore: lo sconvolgente decesso di Samuele

Samuele era stato già ricoverato in terapia intensiva, lui non aveva potuto fare il vaccino e, dopo la prima positività, era stato ricoverato. L’ipotesi, suffragata solo da letture stampa, è che il virus possa aver aggravato il suo quadro clinico fino ad un esito che nessuno si aspettava visto che i tamponi non ne avevano rilevato traccia.

Muore appena guarito dal Covid: il dolore di una comunità intera per la scomparsa di un brav’uomo

Il dato certo è invece quello per cui la morte di Samuele ha sconvolto un intero territorio, una famiglia, centinaia di amici e si è fatta sentire nei numerosissimi post social di cordoglio per la scomparsa di quel 41enne amante del calcio. Del calcio e soprattutto della Sanbenedettese. I messaggi di conforto a sua moglie, Cinzia, hanno subissato le pagine Facebook.

Guarito dal Covid ma muore appena guarito: l’omaggio del rossoblu della Samb a Samuele

Proprio la tifoseria della Sambenedettese, anche sui social aveva dato coraggio a Samuele nei suoi ultimi giorni e gli ultras rossoblu, gente da sempre in gambissima, avevano appeso sotto la Curva Nord dello stadio Riviera delle Palme uno striscione. C’era scritto: “Samuele non mollare”. Il funerale del 41enne si terrà il 27 gennaio alle 10 nella chiesa di Villa Sant’Antonio.