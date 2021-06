Ernestine Shepherd: la bodybuilder di 84 anni che si allena ogni giorno

Ernestine Shepherd ci tiene a prendersi cura del proprio corpo anche a 84 anni: le incredibili foto dell'atleta da record

Ernestine Shepherd ha 84 anni, ma vedendo il suo fisico super scolpito non tutti ci crederebbero. La donna si descrive come una bodybuilder e guardando le sue foto su Instagram non si può certo dire il contrario. Si resta infatti stupiti dai suoi muscoli guizzanti, mentre fasciata in bikini o in shorts e top sportivi si allena costantemente in una routine quotidiana che dura ormai da trent’anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ernestine Shepherd (@shepherdernestine)

Ernestine Shepherd: atleta da record

La sua avventura nel mondo dello sport è iniziata per caso, quando aveva già 56 anni. Nonostante l’età non più giovane, Ernestine si è tuttavia messa subito in gioco allo scopo di migliorare sé stessa.

Iniziato il tutto come un modo per ritrovare la forma, su suggerimento della sorella ha poi provato il sollevamento pesi e da quel momento non si è più fermata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ernestine Shepherd (@shepherdernestine)

Ernestine Shepherd non ha mai mollato neppure durante la pandemia, continuando sia col sollevamento pesi sia con la corsa di 5 chilometri al giorno.

Ovviamente la donna segue anche un’alimentazione sana ed equilibrata, rinunciando in primis agli eccessi di sale e zucchero. “Un tempo soffrivo di pressione alta, attacchi di panico e reflusso acido. Dopo aver iniziato ad allenarmi è cambiato tutto. Niente più medicine per la pressione alta. Niente più attacchi di panico. Niente più reflusso. L’esercizio fisico non è un lavoro: è sia una cura sia una gioia”, ha sottolineato la donna.