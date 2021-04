È morto Ernesto Brancucci, è stato direttore d'orchestra e paroliere, famoso per aver donato la sua voce al personaggio di Pumbaa ne "Il Re leone"

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo. Ci ha lasciati un grande pezzo della storia d’infanzia di tutti noi, il doppiatore di Pumbaa, Ernesto Brancucci, morto all’età di 74 anni.

Era un artista dalle mille risorse Ernesto Brancucci, direttore d’orchestra e grandissimo doppiatore, conosciuto dalla stragrande maggioranza del pubblico per essere stato la voce del personaggio Pumbaa del famosissimo cartone Disney “Il Re Leone”.

A dare la notizia della morte di questo grande artista, le figlie, che su Facebook hanno scritto dei post per informare del triste accaduto tutte le persone che conoscevano e amavano il padre.

Ecco le parole della figlia Lorena Brancucci:

“Carissimi amici, è con il cuore in pezzi che mi trovo costretta ad annunciare che il mio papà, il mio amatissimo papà, ci ha lasciati. A chi crede in Dio, chiedo di pregare per lui, a chi non crede in una vita al di là della morte, chiedo di onorare la sua memoria. A tutti voi che lo avete conosciuto e amato, chiedo di continuare a portare il suo ricordo e i suoi insegnamenti nel cuore, affinchè viva in eterno. I funerali si svolgeranno in forma privata, per evitare di mettere a rischio l’incolumità di chiunque, ma con la promessa che, non appena i rischi di contagio saranno azzerati, il “Maestro di tutti” verrà onorato come merita, con una cerimonia che permetta a chiunque l’abbia amato di dimostrargli il proprio affetto”.