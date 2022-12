Eros Ramazzotti: "Michelle Hunziker è stata il mio grande amore"

Ospite di Domenica In, Eros Ramazzotti è tornato a parlare dell’ex moglie Michelle Hunziker.

Il cantante, dimenticando Marica Pellegrinelli, ha ammesso che la conduttrice svizzera è stato il suo “grande amore“.

Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker

Anche se sono passati tanti anni dalla loro separazione, i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Nelle ultime ore, questo desiderio è tornato prepotentemente in auge perché il cantante, ospite di Domenica In, ha ammesso che l’ex moglie è stata il suo “grande amore“.

Eros: Michelle è il suo grande amore

Eros, incalzato da Mara Venier, ha confessato che la canzone Più bella cosa l’ha scritta prima di incontrare Michelle. Ha raccontato:

“L’avevo già scritta poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. È stata il mio grande amore. È la mamma di mia figlia non può che essere dedicata a lei”.

La conduttrice di Domenica In, a questo punto, ha mandato in onda il filmato di Michelle Impossible, in cui i due ex coniugi si sono scambiati un bel bacio sulle labbra.

Eros dimentica Marica Pellegrinelli

Eros ha parlato di Michelle senza alcun problema, sottolineando che quando due si lasciano “non bisognerebbe mai farsi la guerra“. Questo pensiero vale anche per Marica Pellegrinelli? I fan si sono posti la domanda visto che Ramazzotti non ha dedicato neanche una parola all’ex compagna.