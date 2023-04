L’influencer italiano Marco Togni ha raccontato la sua disavventura, dovuta ad un errore nella prenotazione del biglietto aereo dal Giappone, direzione Bari.

Errore nella prenotazione del biglietto aereo: la disavventura dell’influencer Marco Togni

L’influencer italiano Marco Togni, da anni residente in Giappone, ha raccontato la sua disavventura attraverso i suoi canali social. L’uomo era diretto a Bari, ma sul suo biglietto aereo, alla partenza da Tokyo, era presente la scritta Bali. L’influencer si è sfogato sui social network, raccontando tutto quello che è accaduto. In questi giorni è atteso a Trani, dove poi è riuscito ad arrivare, per la presentazione di un suo libro al Follow Me Festival.

Il racconto di Marco Togni

“Un po’ di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito. Gli dico devo andare a Trani in Puglia, quindi da Tokyo devo andare fino all’aeroporto di Bari. Mi prenota tutto, arrivo qua in aeroporto mi danno i biglietti, guardo: scalo a Giacarta, ma se devo andare in Puglia, lo scalo non può essere a Giacarta!” ha raccontato Marco Togni. “Questi giapponesi hanno sbagliato la r con l, invece di mandarmi a Bari mi fanno andare a Bali, in indonesia. Mi sono rifiutato di salire, e adesso vado fare il biglietto. Ci vediamo a Trani, in Puglia” ha concluso l’influencer, dando appuntamento a tutti i suoi follower.