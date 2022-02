Esenzione vaccino Covid, la novità: dal 7 febbraio solo in formato digitale

Esenzione vaccino Covid solo in formato digitale. Addio al cartaceo senza esclusioni a partire dal 28 febbraio 2022.

Esenzione vaccino Covid solo in formato digitale già dal 7 febbraio 2022. Basta con la carta stampata, il ministero della Salute spiega in una nota che, ai sensi del Dpcm del 4 febbraio 2022, la certificazione è in fase di transizione.

Esenzione vaccino Covid solo in formato digitale

I certificati di esenzione vaccino Covid vanno acquisiti in formato digitale, così come il Green Pass. Dal 7 febbraio 2022, infatti, tali documenti vengono direttamente emessi solo digitalmente e con validità su territorio nazionale.

Chi possiede quindi la certificazione in formato cartaceo, deve ora richiederne nuova emissione utilizzando il QR code a esso associato. Per facilitare il passaggio dalla carta al digitale, sarà possibile utilizzare il primo formato fino al 27 febbraio compreso, ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il documento elettronico.

Esenzione vaccino Covid, a chi richiederla

L’attestazione di esenzione con il codice Cuev (Codice univoco di esenzione dalla vaccinazione), che genera la certificazione di esenzione con il Qr code, è rilasciata gratutitamente e su richiesta dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e medici Usmaf o medici Sasn operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid.

Esenzione vaccino Covid: chi ne ha diritto?

A questo documento è associato un Cuev, attraverso il quale il cittadino potrà scricare la certificazione di esenzione vaccino Covid. Hanno diritto al certificato di esenzione tutti coloro che, per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere differita.