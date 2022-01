Esercizi post feste: come tornare in forma in casa

Dagli squat ai plank passando per il cardio, sono alcuni esercizi post feste da fare in casa per recuperare la forma e avere un fisico tonico.

Le feste natalizie, appena terminate, hanno inevitabilmente lasciato delle scorie e dei grassi in eccesso in aree del corpo quali addome, glutei e cosce. Per tornare in forma, bisogna anche dedicarsi all’attività fisica con una serie di esercizi post feste ben mirati e specifici per lo scopo. Qui scopriamo quali eseguire anche a casa e i migliori jeggins dimagranti da indossare per un fisico snello e tonico.

Esercizi post feste

Per tornare in forma per il periodo natalizio, non sempre la dieta è sufficiente, ma bisogna anche integrarla con dell’attività fisica e gli esercizi post feste sono il punto da cui partire per un fisico tonico e sano. Dal momento che le feste sono archiviate, bisogna cominciare a dedicarsi alla remise en forme con esercizi mirati e specifici.

Si tratta di un allenamento da fare anche a casa e sono esercizi adatti a chi vuole fare un po’ di moto e ci tiene ad avere un fisico atletico. Allenarsi a casa è molto più comodo, in quanto si sceglie il proprio tempo senza limiti di orari. Non ha costi e gli esercizi sono personalizzabili e adatti ai bisogni di ciascuna.

Per chi vuole tenersi in forma tra le mura domestiche può cominciare con degli esercizi di solo cardio seguiti da una parte di allenamento che è specifico e pensato per tonificare la zona delle gambe, glutei e addome messi a dura prova dai bagordi e gli eccessi alimentari dei giorni di festa. Gennaio è il mese ideale per tornare in forma complice anche i buoni propositi che si cominciano a stilare in questo periodo.

Gli esercizi fitness da fare dopo le feste sono vari ed è importante impegnarsi se si vogliono vedere i risultati migliori. L’impegno e la costanza sono la base essenziale da cui partire per tornare in forma in breve tempo dopo gli eccessi delle feste che hanno messo il fisico a repentaglio con i grassi accumulati in zone specifiche.

Esercizi post feste: consigli

Per tornare in forma nel periodo subito dopo le festività, è bene allenarsi e darsi da fare con alcuni consigli che si trovano qui. Per perdere gli odiosi rotolini che si sono accumulati nei glutei, i fianchi e anche l’addome, bisogna cominciare a impegnarsi con una serie di esercizi post feste. Una attività e allenamento che è possibile anche fare a casa con o senza l’ausilio di attrezzi.

Gli esercizi post feste permettono di riprendere le sane abitudini, riattivare i muscoli e tornare in forma rapidamente. Prima di tutto, è bene indossare un abbigliamento comodo come gli Slim Jeggins, dei leggings molto comodi ed elasticizzati perfetti per l’attività fisica. Si possono fare sia in giardino, ma anche in casa e la cosa importante è trovare uno spazio alquanto ampio in modo da avere la totale libertà di movimento.

Sarebbe meglio allenarsi tutti i giorni, almeno per 30 minuti al giorno, ma se non si potesse a causa dei vari impegni, due volte a settimana potrebbe essere la soluzione più adatta. Prima di ognuno degli esercizi post feste, si suggerisce di fare sempre un po’ di riscaldamento in modo da prevenire traumi e contratture o possibili tensioni muscolari.

Si possono salire e scendere più volte le scale di casa stando sempre ben attenti alla circolazione oppure fare un po’ di stretching per allungare le braccia. Dallo squat che rassoda i glutei sino ai plank, tra gli esercizi addominali maggiormente efficaci passando anche per gli affondi laterali. Si possono seguire anche dei video tutorial o delle app per tenersi in forma che aiutano a essere maggiormente motivati.

Esercizi post feste: jeggins dimagranti

Per fare gli esercizi post feste che aiutano a dimagrire e tornare in forma, è utile indossare anche qualcosa di comodo come un paio di jeggins dimagranti. In commercio si trovano vari jeggins dimagranti che scolpiscono la figura, ma i migliori sono gli Slim Jeggins, dei pantaloni che permettono di sentirsi bella e in forma senza sacrifici o fatica.

Sono jeggins molto simili a dei jeans che snelliscono la figura, comprimono evitando di stringere, sono versatili, quindi indossabili per diverse occasioni e non solo per la palestra. Sono in materiali traspiranti e molto comodi da indossare. Slim Jeggins è il capo perfetto, comodo e versatile da indossare anche per una occasione elegante oppure formale.

Non hanno zip e bottoni, quindi risultano non fastidiosi da indossare e modellano la figura dando un aspetto snellente ed elegante. Si caratterizzano, perché non solo snelliscono la figura, ma hanno anche un effetto push up per i glutei facendoli maggiormente risaltare. Rendono il fisico tonico e perfetto senza evidenziare i rotolini in eccesso.

Grazie alla sua tecnologia e affidabilità, sono riconosciuto come i migliori jeggins dimagranti del momento.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Sfruttano la tecnologia redu-tech che permette di nascondere il grasso e la pelle in eccesso. Sono disponibili in tre colori: nero, blu-jeans e grigio in modo da sfruttarli per qualsiasi occasione e momento. Si trovano fino alla taglia XXXL in modo da soddisfare qualsiasi donna, a prescindere dal fisico.

Essendo originale ed esclusivo, gli Slim Jeggins non si trovano nei negozi o e-commerce, ma ci si collega al sito ufficiale del prodotto, si compila il modulo con i dati per poter approfittare della promozione di 3 jeggins dimgranti al prezzo di 59€. Per il pagamento si possono scegliere le seguenti soluzioni: tramite carta di credito, Paypal o in contrassegno, quindi contanti direttamente al corriere.