Suviana, esplosione nella centrale: un pezzo di turbina è arrivato al piano -4

La forte esplosione avrebbe fatto arrivare fino al livello -4 un pezzo della turbina della centrale idroelettrica di Suviana. Le operazioni in corso sono molto complesse.

Esplosione alla centrale di Suviana: un pezzo di turbina è arrivato al piano -4

La forte esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, al lago di Suviana, avrebbe fatto arrivare fino al livello -4 un pezzo della turbina. Quando termineranno le operazioni per recuperare gli operai dispersi sarà possibile valutare sia i danni alla struttura che le potenziali cause di quanto accaduto. L’intervento dei soccorritori va avanti, ma è molto complesso. I sommozzatori stanno scandagliando i livelli allagati, ma è molto complicato per via dell’acqua contaminata e per i detriti di diversi materiali anche molto pesanti da spostare. Stanno utilizzando anche i droni.

Esplosione alla centrale di Suviana, Curcio: “Situazione complessa”

“Nel lago di Suviana c’è una situazione davvero molto complessa, perché la centrale si sviluppa su 50 metri di profondità, su 10 piani, alcuni di questi sono allagati, un paio hanno un crollo di soffitti con tipici segni di esplosione” ha dichiarato Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. “I colleghi dei Vigili del Fuoco stanno facendo un lavoro importante per cercare soprattutto i dispersi, sapendo che bisogna farlo in sicurezza. Si sta lavorando, il sistema è completamente attivato a livello regionale, nella parte ambientale e la tecnologia è tutta a disposizione, però bisogna procedere con grande attenzione” ha aggiunto, sottolineando che il tema della sicurezza sul lavoro è all’ordine del giorno.