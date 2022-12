Esplosione in aeroporto russo: 3 morti

Esplosione in aeroporto russo: 3 morti e cinque feriti secondo le informazioni attuali dei servizi di emergenza all'agenzia di stampa russa Tass

Terribile esplosione in un aeroporto della Russiache pare non abbia alcun legame con la guerra almeno secondo le fonti attualmente in circolazione: ci sono stati 3 morti.

Da quanto si apprende a Ryazan sarebbe esplosa un’autocisterna per carburante che avrebbe ucciso tre dei presenti e ferito cinque persone ma le fonti sono discordanti anche in questo.

Alcuni media territoriali e dell’Australia infatti parlano si di tre morti ma di sei feriti di cui due in condizioni molto serie a causa di un incendio localizzato ma forte. Il dato accertato è che in Russia, tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite e che a provocare i disastro sarebbe stata una improvvisa esplosione avvenuta in un aeroporto vicino a Ryazan, a sudest di Mosca.

Cosa hanno comunicato i servizi di emergenza

La fonte primaria è quella dei servizi di emergenza all’agenzia di stampa russa Tass. Secondo altri media russi ripresi dai media occidentali, sarebbe esplosa un’autocisterna carica di carburante e i feriti sarebbero sei. E sempre a parere di un ultimo aggioramento di Russia Today una fonte del servizio di emergenza locale ha dichiarato: “3 persone sono state uccise e altre 5 sono rimaste ferite, due delle quali sono rimaste gravemente ferite”.