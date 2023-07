Il facekini, nuova moda del momento in Cina, è una maschera in tessuto leggero capace di bloccare, almeno parzialmente, i raggi uv.

Con l’aumento delle temperature in Cina diviene sempre più popolare l’utilizzo dei facekini, anche nella capitale Pechino. Si tratta di machere in tessuto leggero capaci di bloccare, almeno parzialmente, i raggi uv. In Cina la colonnina di Mercurio ha superato i 35 gradi e il terreno è arrivato a ben 80 gradi in alcune zone del paese asiatico. Turisti, ma anche residenti, hanno iniziato a portare con sé piccoli ventilatori, ma hanno iniziato a coprirsi anche parti del corpo per evitare ustioni. Ventilatori incorporati sono presenti anche in alcuni cappelli. Ma la vera novità dell’estate sono i facekini, maschere ricoprenti il volto che lasciano liberi solo gli occhi e il naso.

Spopola la moda dei facekini in Cina

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il volume delle vendite di facekini è aumentato significativamente rispetto agli anni precedenti, soprattutto nelle regioni dell’Asia orientale. Le consumatrici di quest’area mostrano una preferenza per la pelle chiara e, di conseguenza, i prodotti per la protezione solare sono diventati molto popolari, anche nei paesi vicini come la Corea del Sud.

La soddisfazione dei commercianti

Un venditore di facekini ha riferito al Guardian che quest’anno è stato molto migliore rispetto ai tempi della pandemia, poiché le persone sembrano essere più attente alla protezione della pelle durante l’esposizione al sole. Questa tendenza è supportata dalla testimonianza di una studentessa diciassettenne di nome Li Xuyan, che ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle potenziali malattie della pelle o allo sviluppo di macchie solari. Per affrontare questo problema, sia lei che sua madre hanno scelto di indossare maschere che coprivano la maggior parte del viso quando hanno visitato una zona turistica a Pechino.