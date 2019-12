Il cane Piper era smarrito da un mese, ma grazie a un annuncio sui social è stato ritrovato: la reazione del padroncino ha commosso il web.

Carter Licata e la sua famiglia non ci speravano più: la loro cagnolina Piper si era smarrita da circa un mese e hanno fatto di tutto per cercarla. Alla fine, se la loro amica a quattro zampe è tornata a casa è stato solo grazie a un annuncio sui social. Solo così la famiglia ha potuto raggiungere più persone possibili e il cane smarrito è stato ritrovato. La reazione del bambino al momento del ricongiungimento è stata immortalata dai genitori in un video che ha fatto il giro del web.

Ritrovato cane smarrito: la reazione

Carter Licata ha ricevuto il più bel regalo di Natale: a prenderlo da scuola non c’erano solo i suoi genitori, ma anche la cagnolina Piper, scomparsa un mese prima. Quando il ragazzo ha visto la sua amica a quattro zampe sul sedile anteriore del veicolo è letteralmente scoppiato in lacrime.

La reazione del bambino, filmata dai suoi genitori, ha commosso il web.





La cagnolina è stata ritrovata grazie ad un annuncio sui social scritto dalla famiglia. Appello a cui un rifugio per animali ha risposto, dichiarando di aver ritrovato la loro Piper e che l’animale stava bene.

“Eravamo tutti distrutti. I bambini non volevano neanche fare l’albero di Natale e il giorno del Ringraziamento è sto un momento molto triste senza Piper”, ha detto la mamma del bambino che ha commentato anche la bella notizia: “Mio figlio ama moltissimo il suo cane, stava davvero male quando è scomparso e ora dormono di nuovo insieme. È stato un miracolo di Natale per tutta la nostra famiglia”.