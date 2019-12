Una proposta allettante e reale di un milionario. Dieci persone avranno la possibilità di trasferirsi in un paradiso terrestre: la Nuova Zelanda.

Chi non vorrebbe andare a vivere in un paradiso terrestre di 220 ettari tra il Mar di Tasmania e il fiume Awakino, sulla costa occidentale dell’Isola del Nord? L’annuncio del milionario tedesco in Nuova Zelanda è davvero allettante. Infatti, il 70enne ha pubblicato su un immobiliare locale la sua offerta che non solo è altamente desiderabile, ma è anche reale. Il titolo, non a caso, è “Vivere in paradiso”, dove il sole, la spiaggia e il mare allietano le giornate. Karl Reipen, conosciuto come il re del caffè freddo offre la possibilità (a un numero limitato di persone) di trasferirsi oltre oceano insieme a lui. Vediamo i dettagli.





L’annuncio del milionario in Nuova Zelanda

“Vivere in paradiso” è il titolo dell’annuncio che il milionario Karl Reipen, il re del caffè freddo, ha pubblicato su un immobiliare della Nuova Zelanda. Dopo 10 anni di ristrutturazione a una fattoria che gli è costata ben 6 milioni e mezzo di dollari (acquistata nel 2000), il 70enne tedesco apre le porte a nuovi inquilini.

Il suo sogno di lasciare la Germania per approdare oltre oceano è diventato realtà. Ma le feste si avvicinano e passare il Natale da soli non è piacevole. Così, Karl ha deciso di cercare nuovi inquilini.

“Dieci persone carine – recita l’annuncio – tra i 18 e i 70 anni, che vivano a coppie negli appartamenti e si ritrovino in taverna per cene e incontri”. Le richieste dell’uomo sono specifiche, ma la proposta è alquanto allettante. “Inoltre – tra i requisiti sono richieste persone – che amino nuotare, fare camminate, bird watching, kayak“.