Sono 18 le persone che hanno perso la vita nello schianto di un aereo militare in Sudan: non si conta nessun sopravvissuto.

Un aereo militare del Sudan con a bordo 18 persone, tra le quali anche bambini e un membro dell’Onu si è schiantato al suolo: non ci sono sopravvissuti. L’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha causato la morte di 18 persone. Il velivolo, inoltre, era decollato dalla provincia del Darfur ed è precipitato a poco distanza dallo scalo di partenza. Sono in coros le indagini per verificare quanto accaduto.





Aereo precipita in Sudan

Tragico schianto nella serata di giovedì 2 gennaio: un aereo militare partito dallo scalo di Darfur, in Sudan, è precipitato al suolo. Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente, ma nello schianto hanno perso la vita 18 persone. Tra le vittime anche 4 bambini, un membro dell’Onu (di cui non si conosce ancora l’identità) e tutti i membri dell’equipaggio.

Il velivolo aveva portato attrezzature mediche e farmaci ad El Geneina e stava rincasando nella capitale Khartoum. A bordo oltre alle medicine c’erano anche alcuni feriti.

Il portavoce dell’esercito, Amer Mohammed Al-Hassa, ha spiegato: “Un aereo militare Antonov 12 si è schiantato giovedì sera dopo il decollo da El Geneina uccidendo il suo equipaggio composto da sette membri, tre giudici e otto civili, inclusi quattro bambini che erano a bordo”. Nella città di partenza si stavano svolgendo alcuni scontri tra tribù africane e arabe iniziate domenica e proseguite per tutto il lunedì. Alcune case sono state incendiate. Secondo la Croce Rossa ci sarebbero almeno 48 morti e almeno 200 feriti. Sono in corso le indagini per verificare la situazione e le cause dell’incidente.