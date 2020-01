Forte scossa di terremoto al largo dell'isola di Puerto Rico. Per ora nessuna allerta tsunami.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 della scala Richter ha colpito la costa di Puerto Rico nella mattina del 6 gennaio 2020. Secondo le informazioni del Servizio geologico degli Stati Uniti, il sisma avrebbe colpito in particolare il sud dell’isola. L’epicentro sarebbe a una profondità di 10 chilometri. Per il momento non ci sarebbe nessuna allerta tsumani ma potrebbero esserci danni agli edifici la cui entità è in fase di valutazione.





Terremoto colpisce le coste di Puerto Rico

La scossa è stata avvertita da più di 400mila persone e in alcune zone dell’isola è stato necessario interrompere la corrente per evitare ulteriori danni. “Questo è uno dei terremoti più forti finora da quando ha iniziato a tremare il 28 dicembre. È durato a lungo”. Lo ha dichiarato Angel Vazquez, il direttore della gestione emergenze per la città costiera di Ponce.

Alcuni residente avrebbero riferito di piccole frane in diverse zone e, per questa ragione, si è ritenuto necessario chiudere in modo temporaneo alcuni collegamenti.

Circolazione interrotta soprattutto nelle strade lungo la parte meridionale di Puerto Rico.

Le scosse di terremoto vanno avanti dal 28 dicembre 2019. Le prime registrate hanno avuto una magnitudo di 4,7 e 5,1 ma l’intensità del sisma sta aumentando col passare dei giorni. Gli abitanti hanno segnalato e documentato vari danno ad abitazioni e infrastrutture.

L’isola di Puerto Rico non è l’unica ad aver iniziato il 2020 all’insegna del terremoto. Anche il Messico è stato colpito il 5 gennaio da una scossa si magnitudo 5,8 della scala Richter. Il sisma è avvenuto a una profondità di 97,24 chilometri nei pressi della cittadina di Arriaga.