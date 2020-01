Tragedia sfiorata in Spagna dove intorno alle 6.30 del mattino è crollato un parco giochi per bambini. La zona è chiusa al traffico.

Grave incidente in Spagna dove per poco non si è sfiorata la tragedia: un parco giochi per bambini è collassato improvvisamente. La vicenda è accaduta intorno alle 6.30 della mattina di lunedì 13 Gennaio 2020 su un parcheggio sottostante a Santander, nel nord del Paese. Il parco, che comprendeva anche un campo sportivo, era stato realizzato sopra un grande parcheggio sotterraneo in un’area di recente urbanizzazione. Intorno al parco, infatti, si trovano diversi vari edifici residenziali e un centro commerciale.

Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti. Sul posto sono arrivate moltissime ambulanze e automezzi dei Vigili del Fuoco, della protezione civile e della polizia. Tramite il loro profilo Twitter, i Vigili del Fuoco, hanno fatto sapere che tutta la zona è attualmente isolata e chiusa al traffico.

HUNDIMIENTO

Desde las 06:30h estamos trabajando en la calle Francisco Tomás y Valiente de #Santander por hundimiento en garaje subterraneo.

Hay zonas acordonadas y personal del Ayuntamiento trabajando pic.twitter.com/o9nkgMHU22 — Bomberos Ayto. Santander (@BombSantander) January 13, 2020

Crolla parco giochi in Spagna

Questo il tweet dei Vigili del Fuoco di Santander: "Dalle 06:30 stiamo lavorando su Francisco Tomás y Valiente in #Santander a causa della subsidenza in un garage sotterraneo.

Ci sono aree isolate e il personale del municipio è al lavoro".

Ci sono aree isolate e il personale del municipio è al lavoro”. Le autorità competenti sono giunte sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso e cercare di stabilire tutte le cause e le responsabilità del crollo.