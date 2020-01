Madre denuncia le bulle che tormentano da mesi la figlia e viene brutalmente picchiata dalle due ragazze a scuola.

Maria Guadalupe Jimenez, madre di una adolescente di 16 anni, aveva denunciato al preside della scuola frequentata dalla figlia, la James Logan High School di Union City (California), atti di bullismo nei confronti della ragazza. Ma le due bulle che prendevano di mira la figlia se la sono presa anche con la madre.

La donna è stata picchiata ed è dovuta rimanere in ospedale per due giorni a causa delle ferite. La vicenda è successa martedì 7 Gennaio 2019, giorno in cui Maria, il marito e la figlia erano andati a scuola per parlare con il preside.

“Tutto è iniziato un anno fa (2019,ndr)” ha detto Maria “Mia figlia era stata insultata inizialmente in aula, poi la situazione è degenerata”. La Jimenez sarebbe stata aggredita da almeno due adolescenti.

Eder Rojas, il marito di Maria, ha descritto la scena: “Volevano colpire mia figlia, ma io l’ho coperta, non sono riuscite ad arrivarci e hanno afferrato mia moglie”. Poi ha aggiunto: “Hanno iniziato a urlarci contro minacciandoci”.





Madre denuncia bulle della figlia

La moglie si è ritrovata con un occhio nero, il naso rotto e la faccia ricoperta di sangue. “Ha le ossa rotte proprio qui. Ha gli occhi tutti rossi: è distrutta”, ha continuato Eder Rojas. “Sono davvero arrabbiato. Triste allo stesso tempo”.

Maria Jimenez ha descritto quei momenti terribili in questo modo: “Le ragazze erano furiose, mi hanno afferrato per i capelli e mi hanno trascinato a terra. Volevo solo entrare e parlare con il preside, non avrei mai immaginato che delle ragazzine potessero colpire un adulto in questo modo, pensavo fossimo al sicuro nel campus”.

La polizia di Union City, giunta tempestivamente sul posto, ha arrestato una minorenne con l’accusa di gravi lesioni fisiche.