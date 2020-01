Un coyote attacca un bimbo di due anni e il padre, non riuscendo ad allontanarlo, lo uccide a mani nude per difendere il figlio.

Attimi di paura in un bosco dell’Exter (Stati Uniti), dove un coyote ha attaccato un bimbo di due anni che stava facendo una passeggiata insieme ai due fratelli, alla madre e al padre. Quest’ultimo ha però tentato in tutti i modi di difendere il figlio ed è riuscito a salvarlo uccidendo l’animale.

Coyote attacca un bimbo: il padre lo uccide

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio 2020. Ian O’Reilly stava camminando su un sentiero in una zona boschiva quando all’improvviso un coyote, forse spinto dalla fame, si è scagliato contro suo figlio di appena due anni. A quel punto ha afferrato il bimbo per la giacca tentando di trascinarlo via e ha provato a far scappare l’animale ma senza riuscirci.

Anzi quest’ultimo l’ha anche morso più volte.

L’uomo ha dunque avuto la freddezza di soffocarlo, mettendogli la testa nella neve e avvolgendo le sue mani intorno al suo muso in modo che non potesse più morderlo. “Non ho mai fatto del male a un animale, quindi è stata un’esperienza molto brutta” ha spiegato, aggiungendo che il figlio non ha fortunatamente subito lesioni. “In quel momento non pensi molto, è solo un istinto“, ha ribadito.





Stando ai media locali poco prima che accadesse l’episodio le forze dell’ordine avevano ricevuto la segnalazione di un automobilista la cui auto era stata attaccata da un coyote. Circa 20 minuti dopo la chiamata, un animale dello stesso genere aveva aggredito e morso una donna e uno dei suoi cani.

Sembrerebbe quindi che i fatti, avvenuti nella stessa zona, siano tutti collegati fra loro.