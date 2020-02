Il bilancio dei morti per coronavirus si aggrava di giorno in giorno, mentre l'Oms ha disposto l'emergenza globale: i dati aggiornati.

Partito dalla città cinese di Wuhan, il coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da coronavirus aumentano. I ministri della Salute dei Paesi rientranti nel G7 hanno decido di coordinarsi “per quanto possibile nei consigli di viaggio e le misure di prevenzione” del coronavirus. L’annuncio è arrivato dal ministro tedesco Jens Spahn. Nella mattinata di martedì 4 febbraio, infine, una nave è stata posta in quarantena in Giappone: a bordo si trovano più di 3 mila persone. Venti passeggeri a bordo sarebbero risultati positivi ai test.

Ma quanti sono, oggi, i morti per coronavirus?

Coronavirus, quanti sono i morti?

Il bilancio dei morti per coronavirus è in continuo aumento: gli ultimi dati parlano di 560 persone (la Sars ne fece 349) e più di 28 mila contagi, dei quali oltre 200 fuori dalla Cina.

Il numero più elevato di persone infette al di fuori della Cina è stato registrato in Giappone. Le persone sotto osservazione sono invece 185 mila. Nella giornata di mercoledì 5 febbraio, inoltre, un sito cinese avrebbe erroneamente reso noto il numero reale di vittime e contagi che sarebbe nettamente più alto rispetto a quello che attualmente conosciamo.

All’alba di domenica 2 febbraio, inoltre, è stata registrata la prima vittima fuori dalla Cina, nelle Filippine. Si tratta di un uomo di 44 anni, residente a Wuhan, che ha manifestato i sintomi durante un viaggio nelle Filippine. “È il primo decesso noto fuori dalla Cina”, ha spiegato Rabindra Abeyasinghe, il rappresentante dell’Oms a Manila. Il secondo, invece, è un giovane di 39 anni di Hong Kong.

In Europa il numero di infetti è salito a 18. Tra questi ci sono cinque casi confermati in Germania, sei in Francia, uno in Finlandia, due nel Regno Unito, due in Italia, uno in Russia e uno in Svezia.

Coronavirus, le ultime novità

Le condizioni dei due turisti cinesi ricoverati per coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma si sono aggravate nel pomeriggio del 4 febbraio.

L’uomo ha 67 anni e la moglie ne ha invece 66: alloggiavano al Grand Hotel Palatino, nel cuore della Capitale. Una volta atterrati a Milano Malpensa, i due avrebbero dovuto proseguire il loro tour nel Bel Paese visitando Sorrento, Roma, Verona, Parma e Cassino. Insieme a loro c’era una comitiva di almeno venti persone.

Nella giornata del 30 gennaio, invece, una nave da crociera è rimasta bloccata per ore a Civitavecchia prima che le fosse concesso lo sbarco. Alcune persone a bordo, infatti, avevano presentato sintomi sospetti riconducibili al coronavirus.