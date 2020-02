Coronavirus, sulla Diamond Princess chef ballano per sollevare l’umore

A bordo della Diamond Princess, i cuochi cercano di scacciare la paura del coronavirus pubblicando video dove ballano su brani di Justin Bieber.

Continua l’odissea a bordo della nave da crociera Diamond Princess, attualmente ancora in quarantena a causa degli oltre duecento passeggeri contagiati dal coronavirus negli ultimi giorni. La nave è infatti al momento ormeggiata al porto di Yokohama, in Giappone, in attesa che le autorità diano il via libera per far sbarcare i 3.700 passeggeri, tra cui sono presenti anche 35 italiani. Per scacciare la noia di queste ore e per tenere alto il morale dell’equipaggio, gli chef di bordo hanno ben pensato di pubblicare sui social una serie di video dove ballano sulle note di Justin Bieber.



Coronavirus, danze sulla Diamond Princess

In queste ultime ore sono comparsi sui social network alcuni video in cui si possono vedere gli chef ballare nei corridoi delle cucine della nave mente in sottofondo è udibile Yummy, l’ultimo brano di Justin Bieber uscito appena un mese fa.

We all know that we were facing a crisis here in Diamond Princess due to NCoV but hey we still managed to smile, laugh and dance. For our Family and Friends to know that we were Ok here and We Will Stand Together As One until we finish the Quarantine.#Galley#TeamDiamondPrincess pic.twitter.com/0nqsPsOfhP — Mae Fantillo (@maejuliene18) February 14, 2020

Uno dei membri dell’equipaggio, la cuoca Mae Fantillo ha spiegato come questa iniziativa possa essere d’aiuto sia per sollevare l’umore a chi deve rimanere ancora sulla nave, sia per tranquillizzare i propri familiari rimasti a terra: “Sappiamo tutti che ci troviamo di fronte a una crisi qui sulla Diamond Princess a causa del coronavirus Covid-19; ma ehi, riusciamo ancora a sorridere, ridere e ballare.

Lo facciamo perché la nostra famiglia e i nostri amici sappiano che qui stiamo bene e staremo insieme finché non avremo terminato il periodo di quarantena”.