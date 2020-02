È di poco fa la notizia riportata dall'agenzia stampa Fars secondo il quale un terremoto di 5.8 gradi avrebbe colpito l'isola di Qeshm, in Iran.

Iran, terremoto nell’isola di Qeshm

Secondo quanto riporta l’agenzia stampa Fars, un terremoto di magnitudo 5,8 gradi ha colpito l’isola di Qeshm, isola dell’Iran situata nel Golfo Persico. Per il momento però non giungono ulteriori conferme sull’accaduto, e su possibili danni a cose o persone. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione alle 12:30 locali.