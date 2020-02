Un medico di Wuhan è morto a causa del Coronavirus: aveva rimandato le nozze per far fronte all'epidemia.

Il Coronavirus che sta sconvolgendo la Cina e spaventando tutto il mondo ha mietuto l’ennesima vittima: si tratta di un giovane medico cinese morto a soli 29 anni. Si chiamava Peng Yinhua. Le autorità del Ministero della Salute del più popolato Paese del mondo hanno confermato la morte del giovane medico. Peng Yinhua lavorava da molti giorni assiduamente all’interno dell’ospedale di Wuhan ed è stato contagiato sul luogo di lavoro proprio dai pazienti che cercava di salvare.

Coronavirus: morto medico di Wuhan

I media cinesi sono scesi in campo per tributargli il dovuto omaggio. Hanno deciso di ricordarlo giustamente come un eroe, e hanno rivelato che aveva deciso di rinviare le proprie nozze con la donna che amava per essere in prima linea nella battaglia contro il Covid-19.

Le nozze del medico eroe si sarebbero dovute celebrare presto, proprio alla fine di febbraio.

Peng Yinhua risulta essere stato contagiato al First Peoplès Hospital del distretto di Jiangxia, a Wuhan, la città maggiormente colpita dall’epidemia. Era stato ricoverato il 25 gennaio e trasferito, cinque giorni dopo, al Wuhan Jinyintan Hospital. Il decesso del giovane porta la data del 20 febbraio. Peng se ne è andato durante la notte, mentre riposava.





Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus intanto si sta diffondendo in tutto il mondo. Il bilancio dei morti è in continuo aumento, ma sembra diminuire in maniera progressiva il numero dei contagi. Gli ultimi dati aggiornati al 21 febbraio parlano di oltre 2.233 morti e oltre 75.755 mila contagi.