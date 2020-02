Paura in Francia, dove nella notte è scoppiato un incendio in un edificio a Strasburgo: ci sono ameno 5 morti.

Spaventoso incendio nella notte in un edificio di 7 piani a Strasburgo, in Francia: ci sarebbero almeno 5 morti e 7 feriti. A confermare la notizia è stato il governo francese. Il rogo, da quanto si apprende, è divampato in una tromba delle scale di un edificio di sette piani situato in rue de Barr. Quarantotto pompieri sono intervenuti con 23 automezzi e hanno lavorato per molte ore. Da quanto si apprende, almeno 23 persone sono state tratte in salvo.





Francia, incendio a Strasburgo

Paura nel cuore della notte a Strasburgo, in Francia: un incendio è divampato in un edificio di 7 piani e almeno 5 persone hanno perso la vita. Sono invece 7 le persone rimaste ferite e 23 quelle salvate. I vigili del fuoco hanno precisato che l’allarme è arrivato alle ore 1:16 della notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio.

Ancora ignote le cause scatenanti il rogo che pare sia divampato dalla tromba delle scale. L’edificio avvolto dalle fiamme, inoltre, si trovava in zona rue de Barr.

L’immeuble où cinq personnes ont perdu la vie et fait sept blessés lors d’un incendie cette nuit à #Strasbourg pic.twitter.com/qAtPPZMDQL — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) February 27, 2020

Il ministro degli interni Christophe Castaner ha espresso il suo pensiero alle famiglie e ai parenti delle vittime e ha reso omaggio ai soccorritori.